Policia arreston një shqiptar, ka përdhunuar mbesat gruas 5 dhe 7 vjeç

Gjykata e Tiranës ka dënuar me 10 vite burg, një 43 vjeçar pasi ka dhunuar seksualisht dy vajza të mitura, 5 dhe 7 vjeç.

Burime nga gjykata bëjnë me dije se është dhënë dënimi me 10 vite burg për shtetasin Genti S., i cili abuzoi me mbesat e bashkëshortes së tij.

Seanca gjyqësore u zhvillua me dyer të mbyllura, për shkak të sekretit hetimor dhe për faktin se ishte një çështje delikate.

Mësohet se 43 vjeçari ka përfituar nga gjykimi i shkurtuar.