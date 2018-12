Sektori për Punë të Brendshme – Njësia për krim të dhunshëm ka ngritur padi penale deri te Prokuroria kompetente themelore publike në Shkup kundër vajzës K.P, (30) nga Berova (sipas burimeve me përkatësi maqedonase), me qëndrim të përkohshëm në Shkup, A.S. (26), J.R. (26) dhe B.S. (21) nga fshati Gërçec (i banuar me shqiptarë) për shkak të dyshimit të bazuar de nga 67 vjeçari me iniciale D.Z. nën kërcënime kanë përfituar 10.000 euro, duke kryer vprën penale “reket”.

Maqedonasja dhe njëri prej personave të denoncuar është arrestuar në qendër të Shkupit, kurse dy kanë ikur. Policia njoftoi se ka kryer bastisje edhe në shtëpitë e tre personave të dyshuar në Gërçec.

Sipas policisë, 30 vjeçarja nga Berova ka angazhuar persona tjerë në vitin 2016, të cilët me kërcënime dhe shantazhe nga 67 vjeçari kanë arritur të “inkasojnë” 50.000 eur transmeton Gazeta Lajm.

“Vepra nuk është paraqitur në polici nga i dëmtuari. Mirëpo, me datë 10 të këtij muaji J.R. i është paraqitur të dëmtuarit dhe i ka thënë të shkojë në një kafene që gjendet në qendër tregtare në bulevardin “Qirili dhe Metodi ” në Shkup, ku ka ardhur bashkë me personin A.S. dhe i kanë thënë që deri më datë 14 dhjetor duhet të ju paguaj 10.000 euro. Pas kësaj, i dëmtuari rastin e ka paraqitur në Njësitin për krim të dhunshëm dhe për të njëjtin ëhstë informuar edhe Prokurori publik. Pas kësaj, i dëmtuari ka shkuar në rrugën “Maqedonia” ku ëhstë dashur të takohet me katër të pandehurit. Në vendin e ngjarjes janë privuar nga liria K.P dhe A.S., kurse J.R. dhe B.S. kanë ikur. Të njëjtën ditë (14.12.) me urdhër të Gjykatësit janë kryer bastisje në shtëpi dhe në hapësira tjera te tre personat e denoncuar me ç’rast janë gjetur lëndë për të cilat ekziston dyshim se janë përfituar nga vepra të kryera penale dhe të njëjtat me vërtetim janë konfiskuar”, njoftoi MPB.