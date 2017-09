Policia jep detaje rreth vrasjes së Bojkut

Policia ka nxjerrë detaje të reja sa i përket vrasjes misterioze të Dilaver Bojkut dje në Strugë. Mësohet se vrasësi, përveç ndaj Bojkut, ka shtënë edhe mbi një person tjetër që ishte në ato momente pranë viktimës, ndërsa më pas është larguar nga vendi i ngjarjes.

“Person i panjohur rreth orës 16:45 ka gjuajtur me armë zjarri dhe ka goditur viktimën në pjesën e përparme të kokës, më pas ka filluar të arratiset. Menjëherë më pas personi i cili ka qenë në afërsi të Bojkut, së bashku me një person tjetër janë vënë pas dorasit, mirëpo ky i fundit ka filluar të gjuajë duke i detyruar të ndalojnë”, bëjnë me dije nga SPB e Ohrit.

Ndryshe, vrasja ndaj Dilaver Bojkut, pronari i plazhit “Akva Blu” ndodhi pasditen e djeshme. Ai më pas është dërguar në spitalin e Strugës me plagë nga armë zjarrri në kokë ku pas një kohe të shkurtër ka ndërruar jetë. (E.N)