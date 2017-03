Policia speciale në “gjah” pas AKSH-së, stacionohet në Kodrën e Diellit

Forcat Speciale të Policisë së Maqedonisë janë stacionuar para disa ditëve në “Kodrën e Diellit” në Tetovë respektivisht në hotel “Sllavija” njoftojnë për portalin Shqipmedia burime nga Kodra e Diellit. Nuk dihet numri i saktë i tyre por burimet thonë se ato kanë bllokuar hotelin dhe nuk lejohen turistët të afrohen edhe pse këta të fundit tani më nuk gjenden aty pasi “Kodra e Diellit” nuk ka borë më.

Përndryshe sot një grup me emrin UÇK AKSH TETOVË ka dalë me komunikatë të cilën e ka publikuar Tv Koha ku kanë njoftuar se ata jane një grup prej 80 ushtarësh shumë shpejt do ta shpallim Republikën e ILIRIDËS. Në krye të kësaj grupe sipas nënshkrimit të komunikatës ndodhet i “famshmi” komandant Nacisti, për të cilin portali Shqipmedia disa ditë para zgjedhjeve të 11 dhjetorit publikoi lajmin se ai ka hyrë në Maqedoni pasi i ka ikur arrestit shtëpiak në Kosovë.