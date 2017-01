Politika po i mban pengë të pagjeturit

Ende nuk ka informacione për fatin e 1650 kosovarëve të zhdukur gjatë luftës. Nga ta shumica janë civilë shqiptarë derisa më pak se 400 janë serbë dhe nga komunitetet e tjera. Politika shihet si pengesë për zbardhjen e fatit të tyre.

Rreth 1650 persona nga Kosova po kërkohen që nga paslufta e familjarët nuk ua dinë as varret. Pjesa dërrmuese e tyre janë shqiptarë, derisa sipas listave të Serbisë janë më pak se 400 persona nga komuniteti serb dhe nga pakicat e tjera në Kosovë, të cilët figurojnë si të pagjetur.

Nga ana e palës serbe ende ka hezitime për të dhënë informacione në lidhje me fatin e shumicës së të zhdukurve.

Ibrahim Makolli, kryesues i delegacionit për bisedime në lidhje me të pagjeturit, ka thënë për “Zërin” se problemi më i madh në lidhje me të pagjeturit është mungesa e informatave, si dhe mungesa e gatishmërisë për të ofruar informata nga ana e palës serbe me vendndodhjen e të pagjeturve.

Serbia nuk jep informacione për të pagjeturit

Pala serbe, sipas Makollit, ka informacione për pjesën dërrmuese të të zhdukurve pasi gjatë periudhës së luftës janë arrestuar ose janë marrë nga forcat ushtarake shumë qytetarë të Kosovës dhe për fatin e tyre nuk dihet. “Kështu sot kemi mungesë vullneti për informacione për vendndodhjen e tyre”, ka thënë Makolli.