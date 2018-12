Kryetari i Shoqatës së ish të burgosurve politik shqiptar në Maqedoni, Shpëtim Pollozhani ka kritikuar spektrin politik shqiptar, sidomos ate në Qeveri për dështimet gjatë 2018.

“Është viti i turpit për klasën politike shqiptare që nuk bëri asgjë pë të burgosurit politikë shqiptarë, dhe, me prezencën e vetë edhe duke votuar kudër i amnstoi fyromasit të akuzuar për terrorizëm dhe nuk bëri asgjë as për zyrtarizimin e gjuhës shqipe dhe as për persëritjen e procedurave të shqiptarëve të dënuar në procese të farikuar për nevoja politike dhe me dëshmitarë të mshefun- shpifun. Viti i turpit është edhe per ne të gjithë që mendojmë se jemi të lirë dhe nuk u ngritëm në protesta që ta detyrojmë QENEFERINË të marrë hapa për rishikim të dënimeve të dhjetra të burgosurve shqiptarë ne burgjet e vendit.

Shifeni këtë fotografi dhe besoj se ata që kanë shpirt nuk do të ngelin indiferent.”, ka theksuar Pollozhani. (INA)