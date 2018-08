Pollozhani: Hileqarë, unë nuk kam kombësi maqedonase

Shpëtim Pollozhani

KUR KE PUNE ME HILEQARË

Vini re! Derzhavjanstvo/ makedonsko

Shtetesia/ Maqedonise

Nationality/ macedonian- kombesia, maqedonase. Une, dhe as ti, nuk kemi kombesi maqedonase por shqiptare. Pjesemarresi shqiptar ne grupin e punes per hartimin e ligjit, ose ka qene analfabet ose i verber.

Nen fjalen nationality duhet te shkruaje albanian dhe jo macedonian.

Marreveshja me Greqine ka dhjetra kurthe ku shqiptaret me votimin pro Referendumit do t’i vene vetes nje ferre bagremi ne kembe dhe do t’a bejne zero rezultatin e Referendumit per autonomo teritoriale dhe politike-Ilirida.

Sipas mundesive lexoni marreveshjen ne anglisht- versioni origjinal. Kerkoni ne Google,

PRESPA AGREEMENT FYROM-GREECE.

MARREVESHJA E PRESPES RM.

PRESPANSKI DOGOVOR RM.