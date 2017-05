Pollozhani: Ja kush qëndron prapa tentim vrasjes së Ziadin Selës dhe deputetëve në Kuvend

,,Qoseto”organizata që tentoi të vrasi Selën dhe deputetët e Parlamentit!

Shpëtim Pollozhani

I akuzuari i pare per tentim vrasjen e deputetit Ziadin Sela eshte anetar i organizates ,,Qoseto”. Kjo organizate eshte ne mesin e disa organizatave grueviste qe tentuan ti vrisin deputetet ne Parlament. Ky monstrum, Qoseto nga vitet 1890-1910 ka vrare me pagese afer 100 njerez, (gjithnje sipas historiografise maqedonase ku numrat dhe datat jane problemi me i vogel). Ne mesin e te vrareve ka: turq(zyrtare), bullgare, maqedonas (kundershtare te VMRO-Bullgare) dhe shqiptare. Qellimi i kesaj organizate eshte vrasja e tradhtareve te VMRO-bullgare. Ketyre vrasesve u prin Filip Petrovski, drejtor aktual i Arkivit te shtetit. Ky person u printe edhe protestave kunder Univerzitetit te Tetoves ne vitin 2007 ku kerkoheshin dhoma gazi per shqiptaret. Ne keto grupime hyn edhe TMRO(organizata teroriste revolucionare maqedonase),kryetar i se ciles eshte Vanço Shehtanski, drejtor i Vetqeverisjes lokale. Ky eshte ai zv. ministri, i cili ia anulonte vendimet ministrit te arsimit shqiptar z. A.A( kur behej fjale per emra maqedon qe duhej te zevendesoheshin me emra shqiptar).

Hajde shqiptare hajde kujt jane duke i sherbyer keto 26 vjetet e shkuar djerë dhe me theks te vecante 2006-2016.