Porno në dyqanin e Albtelecom & Eagle Mobile, i lë të gjithë pa mend (VIDEO+FOTO)

E pazakontë në Gramsh, qytetarët janë habitur mbrëmjen e sotme teksa kanë qenë duke ecur në rrugët e qytetit, por syri u ka kapur diçka që nuk shkon. Kanë qenë pikërisht ekranët e mëdhenj të një prej dyqanave të operatorit telefonik Albtelecom & Eagle Mobile, që kanë ofruar “shfaqje falas” për të gjithë. Ka qenë një përmbajtje pornografike ajo që ekranët kanë transmetuar për minuta me radhë. Nuk dihet nëse është ndonjë pakujdesi, apo veprim i qëllimshëm, por e sigurt është që kjo skenë i ka habitur mjaft qytetarët e Gramshit. KLIKONI me poshte per t’i parë VIDEO dhe FOTO: