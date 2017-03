Porosia e Rifat Jasharit për Ramush Haradinajn dhe familjen e tij!

Me rastin e 19 vjetorit të Epopesë së Jasharëve nga Prekazi i Skenderajt, në Shtutgart të Gjermanisë është organizuar një ekspozitë kushtuar familjes Jashari me titull “Qëndresa Heroike e Jasharëve për Liri”.

Në këtë ekspozitë ka marrë pjesë edhe kryfamiljari i kësaj familje, Rifat Jashari i cili para gjithë të pranishëmve ka përshëndetur ish-kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj i cili po qëndron i lirë me kusht në Francë pas një vendimi të Gjykatës, duke i uruar lirim të pakushtëzuar.

“Ramush Haradinaj, mbahet i pafjashëm në shtetin e Francës, inshallah sa më parë drejtësia del në pah e Ramushi t’i kthehet familjes së tij”, tha ai.

Më tej ai ka përshëndetur edhe familjen e Haradinajt, duke kërkur nga ta që të qëndrojnë të forte ashtu siç kanë qëndruar deri tani.

Ekspozita është organizuar nga Unioni i Biznesëve në Gjermani në bashkëpunim me Konsullatën e Kosovës në Shtutgart, me Qendrën Kulturore Shqiptare në Shtutgart dhe me Muzen e Kosovës.