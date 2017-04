Portali “Koha Islame” nuk përfaqëson Islamin

Teologu Musa Lamallari, i njohur si Tim Shkupi, ka reaguar në lidhje me titullin ”Veprimet e mulla Sulës e shqetësojnë edhe Dijanetin e Turqisë dhe Saudinë” të portalit “Koha Islame. Ku në reagimin e tij, duke ua përkujtuar redaktorëve të këtij portali kushtet dhe parimet islame, nxjerr në pah edhe disa informacione tjera, duke treguar se perandoritë arabe, turke (të njohura si islame) dhe shtetin turk, pas periudhës së perandorëve “rrashidun”, të gjitha kanë qenë nën patronazhin e Papës së Vatikanit. Kështu në reagimin e tij u shkruan redaktorëve të portalit “Koha Islame” dhe lakmuesve të dollarit të Saudisë dhe Turqisë, shqiptarët nuk kanë nevojë të shkojnë në Vatikan përmes rrugës së Rijadit, Ankarës dhe Moskës, por shkojnë direkt me “charter Flight”.

Ja postimi i tij:

Ky portal nuk përfaqëson Islamin. Nuk i plotëson kushtet që kërkohen sipas parimeve Islame:

Kushti i Parë: Edukata

Kushti i Dytë: Lajmi

Kushti i Tretë: Shteti

Ka ende shumë kushte tjera, por nuk do t’i numëroj. Do të ndalem tek këto tre kushte.

E para: Sulejaman Rexhepi është Reis i BFI-së, përfaqëson BFI-në e Maqedonisë si organizatë të hoxhallarëve, shehlerëve dhe besimtarëve të tyre. Pra, në vetë titullin e lajmit kur shkruhet “mulla Sula” tregon se sa edukatë kanë redaktorët e këtij portali.

E dyta: Besimtari e ka kusht ta marr lajmin nga besimtarët dhe rrjeti i tyre. Kurse ky portal qenka “SHKUJË”, me lajme “qafirësh” copy paste, që rrotullohen dhe vetrrotullohen prej portali në portal. siç i quajnë vetë kjo racë Pambuku gazetarët, shkrimtarët dhe teologët, që nuk janë në llymin e formës së tyre më të keqe të prezentimit të Islamit.

E treta: Këta mendjelehtë (të këtij portali) që kanë dhënë këtë lajm nuk e kuptojnë si funksionojnë shtetet. BFI-ja si organizatë fetare Islame në Maqedoni është e fortë sikurse është Vatikani për botën.

Pra, shteti Turk dhe perandoritë (arabe, të quajtura islame) pas “Golden Age”, periudhës së 4 kalifëve “Rrashidun” kanë qenë, janë dhe do të mbesin nën patronazhin e Papës në Vatikan.

Pra, askujt nga Maqedonia nuk i duhet rruga për në Vatikan përmes Rijadit, Ankarës, Beogradi apo Moskës, por shkojmë direkt me charter Flight.

Kështu, muftiun e Shkupit, sikur të tjerët më parë, i zgjedh rijaseti dhe Reisi konform Kushtetutës së BFI-së.

I pëlqej kjo dikujt apo Jo. Kategoria e Kuranit “Ulul Emri” nuk matet me moralin e juaj, por as me moralin e askujt, por matet me strategji organizative dhe programe për ta rregulluar jetën fetare, në veçanti për të ngrit dinjitetin social, ekonomik dhe politik të secilit imam, muezin, teolog, por jo vetëm të këtyre, por edhe të atyre që janë të paangazhuar.

E ju, të këtij portali, që mend i keni tek dollarët e Saudisë apo Turqisë, mos u ndalni, merrni sa të mundeni, por mos i jepni shumë me kërcënime se Islami është Paqësor, kurse kërcënuesit mbeten pjellë e Dreçit.

P.S.

Prej vitit 1991, të gjithë muftitë e emëruar nga BFI-ja në Shkup i kam përkrahur, ndonëse e kam ditur aftësinë e secilit. Pra, nuk më kanë pëlqyer rrëmujat asnjëherë në mesin e hoxhallarëve, as nëpër xhami fitnet.

Dhe, shyqyr Zotit, që e kam kuptuar herët, jo pse kam qenë më i mençur se ju, por sepse nuk kam dashur të shkoj kundër vullnetit të Zotit, kështu tekstin e Biblës dhe Kuranit nuk i kam komercializuar për distancën time mes barkut dhe fytit.