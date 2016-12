SERMET SULEJMANI

A morët vesh që Shabani Hakisë edhe mua më kishte ftuar në Takimin Historik! ”Përmes kujt”? Epo, po kërkoni shumë. Do t’jua them: përmes postierit të tij… Si? Kush është ai ”postieri”!? Po kush tjetër përpos Ismet Ramadanit, ”gjeni-halli-t” të politikës shqiptare në këto 20 vitet në Maqedoni. Nuk më besoni!? Puff, punë e madhe pse s’më besoki ju. Se e njihkëni si ‘postier’? Jua them unë. Ai edhe në vitet ’90-a ishte i tillë, votoi Kushtetutën si deputet… Ouu, e ç’t’ju bëj juve që keni lindur pas ’90-ave e që s’do të më besoni kurrë për asgjë. S’keni faj ju. E keni parë atë ndonjëherë në opozitë? Jo! Sigurisht që jo. Ai është si një kameleon që ndryshon formën dhe ngjyrën, saherë dhe kurdoherë i nevoitet atij dhe atyre që i kanë regrutuar për ta drobitur, ajo që është shqiptare. S’po kuptoni!? Shihni ku i ka djemtë e tij. Njërin në ”Besë”, e njërin në BDI. Thoni që kjo është fabul! A, po, kjo është një fabul që po e çeli unë, e nese ai iu përgjigjet, do ta ket përgjigjen. Nejse, mjaftë për këta .uta. E kam fjalën pse vetë ne kumanovarët s’paskemi parti. Atë e bëjmë, sa hap e mbyllë sytë tek mëhallat tona, siç e bënë disa ”liderë” opozitar nëpër qytetet e tyre. Epo, meqë errdhi puna kështu, që në çdo qytet të kemi një parti, që nga Struga e deri në Shkup, pse edhe nwe mos të kemi një mëhallë a ‘mafi’, formuan nga një parti. ”Të të kem turp”?! Të kem ”turp” nga kush? Nga Ismet Ramadani apo nga Shabani? Nga Shabani e sahani!!! Eee, po, po, atë e kam kritikuar, e ç’nuk i kam thënë, e ‘hajr se?… Edhe ju, ama, si unë,15 vite e shatë, pastaj mjaftoi që një ditë që përsëri e votuat! Eh,’i shkreti unë’!!! Ç’më mbeti tjetër përpos ta themeloj edhe unë një parti, apo si Ismeti – bekri… Heee, moj e mjera Shipni, e mjera…