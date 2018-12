Lideri i partisë opozitare, Potami, Stavros Theodorakis paralajmëroi se nëse Shkupi tërhiqet nga Marrëveshja e Prespës, sipas së cilës gjuha e saj bën pjesë në grupin e gjuhëve sllavo-jugore dhe nëse kjo nuk reflektohet në Kushtetutë, atëherë marrëveshje nuk do të ketë. I pyetur nga e përditshmja, Ethnos rreth shqetësimit të shumë grekëve se Shkupi mund të paraqitet si rrezik në të ardhmen, Theodorakis tha:

“E kuptoj shqetësimin e tyre, por i pyes: a do të kemi më shumë probleme nëse fqinjët tanë janë anëtarë të BE-së apo protektorat i turqve dhe rusëve? Sepse, nëse ia ndalim rrugën për Evropë, diku do të kyçen. Pra për disa javë, ne grekët duhet të sjellim vendim të rëndësishëm: A do t’i themi “Jo” ndryshimit të emrit të tyre nga Maqedoni, ashtu siç e njohin të gjithë, në Maqedoni e Veriut? A do të përballemi me të gjithë aleatët tanë që e mbështesin marrëveshjen? A i numëruam pasojat e marrëdhënieve greko-turke? Për ekonominë tonë?”.