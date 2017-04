PPS kërkon hyrje alternative në Telekom

PPS-ja gjatë javës së ardhshme do të ketë takime me anëtarët e bordit të Dojçe Telekom, kompania që ka një pjesë të pronësisë të Telekomit të Maqedonisë. Këtë informacion për TV21 e konfirmuan nga PPS-ja, të cilët nuk dhanë më shumë detaje se kush janë gjermanët me të cilët do të takohen, ndërsa mbledhja do të mbahet para festave të muajit maj. Takimi me kërkesë të PPS-së vjen pasi që katër herë nuk arritën të sigurojnë vendim nga Gjykata për të kryer kontrolle në Telekomin e Maqedonisë, në suaza të dy pistave të hetimeve. Avokati Zvonko Davidoviq vlerëson se është në interes të përbashkët të dihet se cilët qytetarë janë përgjuar dhe nëse për ato përgjime ka pasur urdhër nga Gjykata.

“Në këtë mënyrë, një herë e për gjithmonë, do të zbulohet e vërteta se kush ka përgjuar. A ka përgjuar DSK-ja, a ka pasur urdhër apo jo, dhe a ka vazhduar përgjimi pasi kanë skaduar urdhrat nga Gjykata. Kjo është shumë e rëndësishme që të ndërmerren masa për të ndaluar veprime të këtilla në të ardhmen”, tha Zvonko Davidoviq, Avokat.

Sipas ish-prokurorit, Jovan Trpenovski, PPS-ja duhet të gjejë një zgjidhje alternative që të hyjë në Telekomin e Maqedonisë, për shkak se nga gjykata nuk mund të sigurojë urdhër për hyrje për kryerjen e kontrollit.