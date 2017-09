Prapaskenat e “mbulimit” të Skënderbeut! Pse heshtën Meta e Rama për “skandalin e vitit”?

Por, lidhur me këtë ngjarje, kanë munguar reagimet e presidentëve dhe kryeministrave të Shqipërisë e të Kosovës. Nuk reagoi as Ilir Meta e as Hashim Thaçi, as Edi Rama e as Isa Mustafa. Njëjtë ka vepruar edhe ish-kryeministri shqiptar Sali Berisha, i cili njihet për aktivitetet e tij në rrjetet sociale.