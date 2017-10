Prapë skenarë për destabilizimin e Maqedonisë. Ja kush kërcënon?

Shoqata patriotike “Tvërdokorni”, sot ka thirrur në protestë që do të mbahet pas dite para

“Villa Vodno” të Presidentit të Gjorge Ivanov, transmeton Zhurnal. “Tvëdrodokrni” kërkojnë që

t’i merret mandati Kryeministrit Zoran Zaev.

“Bartësit dhe mbrojtësit e sovranitetit të Maqednoisë kanë kërkesë për të iu marrë mandati

Zoran Zaevit-LSD-së, për shkak se ata nuk iu përmbajtën garancave dhe tani po punojnë

kundër interesave shtetërore, dhe kundër interesave kombëtare maqedonase, dhe të njejtët

punojnë për interesa të huaja. Me marrjen e mandati do të mundësohen që të merren masat e

nevojshme për ta ruajtur rendin kushtetues dhe shtetin”, thuhet mes tjerash në kumtesën e

“Tvërdokorni”.

Ky marsh protestues do të filloj nga ora 17:00 para zyrës së delegacionit të Bashkimit

Europian në Shkup, ku Tvërdokornat do u drejtohen BE-së dhe NATO-së me 12 kërkesa

protestuese. Më pastaj marshi protestues do të vazhdoj drejt “Villa Vodno”, ku Presidentit

Ivanov do ia dërgojnë kërkesën protestuese për të ia marrë mandatin Kryeministrit Zaev. Kjo

organizatë në disa raste ka lëshuar tone kërcënuese që ndikojnë në destabilizimin e vendit.