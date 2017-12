Presidenca e Turqisë i ndërton shtëpi shkupjanit

Ambasada e Turqisë në Shkup njofton se me rastin e “3 Dhjetorit-ditës së të hendikepuarëve” me nismë të Presidentit Rexhep Tajip Erdoan, është marrë iniciativë për grumbullimin e mjeteve financiare për t’i siguruar Ertan Shaqirit një shtëpi banimi. Aksioni do të realizohet nëpërmjet ambasadores turke në Maqedoni, ndërsa në këtë aksion mund të kyçen të gjithë ata që duan të kontribuojnë, duke donuar para në llogarinë bankare që mund ta shihni në ekranin televiziv.

‘Amanetit të vëllezërve tanë në Maqedoni, vëllait tonë Ertan Shaqiri dhe familjes së tij, t’i blehet një shtëpi, sado që mund të jetë e pakët dhe modeste, përmes ambasadores Tulin Erkal Kara do të ngritet kampanjë e ndihmës dhe solidarizimit’, thuhet mes tjerash në njoftimin e ambasadës turke.

XHIROLLOGARIA: 270-700045262380

BANKA: HALK BANK AD SKOPJE