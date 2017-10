Presidenti e shpall festë kombëtare!

Emocione, festë, lot gëzimi dhe presidenti i vendit e shpall 11 tetorin festë kombëtare. Asnjëherë më parë vendi i vogël i Amerikës Qendrore, Panamaja, nuk e kishte çuar nëpër mend, e jo më të provonte shijen e pjesëmarrjes në një Kupë Bote. Humbja e papritur e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me rezultat 2:1 nga Trinidad & Tobago, dhe fitorja nga ana tjetër me përmbysje e Panamasë 2:1 ndaj Kosta Rikës bëri që vendi me 4 milionë banorë të kualifikohej direkt për në Rusi 2018. Të mërkurën e 11 tetorit, presidenti Juan Karlos Varela, e shpalli festë kombëtare, për të festuar këtë kualifikim historik.