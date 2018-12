Ish politikanët vlerësojnë se Presidenti i ardhshëm i vendit duhet të jetë konsensual, respektivisht i pranueshëm për të gjitha bashkësive etnike. Ish kryetari i Kuvendit, Stojan Andov vlerëson se çështja e konsensusit në zgjedhjen e funksionit të Presidentit, por edhe të kryeministrit dhe krye-parlamentarit nuk duhet t’i lihet vullnetit politik të partive. Ai rekomandon zgjidhje kushtetuese.

Nuk vlen vetëm për Presidentin çështja e konsensusit. Çështja e konsensusit është më e gjerë. Duhet të dihet se përkrah Presidentit, funksione të rëndësishme janë edhe kryetari i Qeverisë dhe kryetari i Kuvendit. Sipas mendimit tim duhet në Kushtetutë të qëndrojë një dispozitë se në të njëjtën kohë ato tre funksione nuk mund t’i kryejnë njerëz me përkatësi të njëjtë etnike. Mund të jenë dy maqedoas, por jo tre. Kjo është arritur tani me Talatin. Nesër mund të jetë Presidenti i vendit ose kryetari i Qeverisë, që është akoma më e rëndësishme.” – theksoi Stojan Andov, Ish kryetar i Kuvendit.

Andov thekson se probleme të mëdha të hapura që kërkojnë zgjidhje janë edhe: arritja e vështirë e cenzusit dhe paqartësia e kompetencave të Presidentit. Ndërkohë ish politikani, Imer Selmani vlerëson se është koha që i pari i shtetit të jetë shqiptar.

Jo të nisemi nga fakti se ai duhet të jetë maqedonas, të pranohet nga shqiptarët. Shqiptarët i kanë votuar gati të gjithë presidentët me radhë. Fatkeqësisht edhe Ivanovin e votuan shqiptarët para 5 viteve dhe para 10 viteve, jo në numër të madh por në numër të mjaftueshëm që ai të bëhej president. Të mos flasim Boris Trajkovskin, Cërvenkovskin dhe Kiro Gligorovin, të cilët gjithashtu janë votuar nga shqiptarët. Është koha të mendohet për kandidat shqiptar konsensual, i cili do të votohet nga pala maqedonase dhe nga të gjitha bashkësitë tjera etnike që jetojnë këtu në Maqedoni.” –tha Imer Selmani, Ish politikan

Duke komentuar listën jozyrtare të kandidatëve të mundshëm për President, që jozyrtarisht u përfol ditëve të fundit e në të cilën ishte edhe Selmani, ai tha se kandidati konsensual do të duhet të jetë një personalitet që është i pranueshëm për qytetarët dhe jo ndonjë personalitet partiak.

Kreu i BDI-së, Ali Ahmeti së fundi tha se ish ministri i jashtëm, Denko Maleski do të ishte një nga kandidatët e pranueshëm për të. Por Maleski i cili gjithsesi mirëpriti deklaratën e Ahmetit, tha se për këtë çështje akoma nuk është kontaktuar zyrtarisht nga asnjë parti politike. Përfaqësuesit e partive politike thanë për Alsat se emrat e kandidatëve opinioni do t’i mësojë me gjasë në janar të vitit të ardhshëm. Sipas përcaktimeve të Kushtetutës, zgjedhjet presidenciale duhet të mbahen në 60 ditët e fundit të mandatit të Presidentit, Gjorge Ivanov. Ivanov u rizgjodh President për mandatin e dytë pesëvjeçar në prill të vitit 2014, duke u mbivotuar krahas kandidatit të LSDM-së, Stevo Pendaroski. BDI bojkotoi zgjedhjet e 2014-tës, pasi promovoi idenë për president konsensual, ndërsa PDSH garoi me kandidatin partiak, Iljaz Halimi.