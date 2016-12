Presidenti i Turqisë me gjak shqiptari. Gjyshja e Erdoganit shqiptare (Foto)

Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan’ın duke se eshte me gjak shqiptari. Për kete flasin jo vetem deklartat e tij pro shqiptare dhe për Kosoven sa here kerkohej nga Serbia por sot ai edhe vete ne njëfare menyre e ka pranuar lidhjet e ngushta me shqiptaret i cili nuk e ka deklarur sot bash rastesisht gjatë një takimi me presidentin shqiptar Bujar Nishanin se “Jam rritur në duart e një nëne shqiptare”. Ky lajm u dh ana gazeta e Ankaras “Haberturk” dhe medita tjera turke por pa precizuar lidhjet e tj familjare me shiptaret.

Gurmeve të këtij lajmi agjencia e lajmeve “Presheva Jonë” ka mesuar se gjyshja e presidentit te Turqise është shqiptare. Ninullat e para ne djep ju jane kënduar Erdoganit ne gjuhen shqipe.

Erdogan, Beogradit: Kujdes me shiptaret, nëse Serbia kercenon, prek Kosovën, ka prekur Turqinë..

Se ka gjak shqiptari Erdogan nuk eshte qudi edhe aq nese kemi parasysh se drejtuesit e shtetim te Turqise thuajse gjysma e tyre kane qene shqiptare nga Qemajl Atatarku deri tek presidenit i fundit Kenan Evren (nga Presheva). Sikur t’mos ishin keto lidhje me shqiptaret sigurisht Turqia si nje vend mik dhe aleate e ngusht e Amerikes dhe e NATO-s nuk do te ndihmonte Shqiperine ushtarakisht e as UCK-në deri ne clirmin e Kosovës.

Mjafton reagimet e Beogradit ndaj deklaratave te presidentit Erdogan kur foli për Kosoven duke thëne se “Kujdes me shQIptaret. Nëse Serbia kërcnon, prek Kosovën, ka prekur Turqinë..”. Vec kesaj, me iniciativen e Erdogan në Sivas të Turqisë ehste ngtitur lapidari për komandantin legjednar të UÇK-së, Adem Jashari, që njihet sot si Parku i Miqësisë Kosovë-Truqi, ka shkruar agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”.

