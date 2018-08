Presidentja kroate feston ditën e fitores kundër Serbisë në përqamin e dy shqiptarëve (Foto)

Në fotografinë më poshtë është presidentja kroate Kolinda Grabar Kitaroviq, e përqafuar me

gjeneralin shqiptar që luftoi kundër serbëve në Kroaci, Rrahim Ademi dhe me futbollistin e njohur

shqiptar të Hajdukut të Splitit, Ardijan Kozniku. Ata kanë marrë pjesë në shënimin e 23 vjetorit të

çlirimit të Kroacisë nga Jugosllavia, shkruan Gazeta Lajm.

“Oluja” në shqip do të thotë stuhia! Ish futbollisti i mirënjohur shqiptar, Ardian Kozniku, i cili me

kombëtaren e Kroacisë ka fituar medaljen e bronztë në Kampionatin Botëror në vitin 1998, ka qenë

në festën e madhe të kroatëve përkatësisht të “Oluja-s”, në 23-vjetorin e çlirimit të Kroacisë nga ai

serbosllav.

“Oluja” para 23 viteve i kishte dhënë goditje të tmerrshme makinerisë serbo-çetnike, duke i

shpartalluar keq. Kozniku ishte i ftuar special në festën madhe, ku ishin presidentja kroate Kolinda

Grabar Kitaroviç, gjeneralët Rrahim Ademi, Ante Gotovina, ministri i luftëtarëve të Kroacisë Tomo

Medvedev etj.

Ministri i luftëtarëve të Kroacisë Tomo Medvedev

