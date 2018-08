Prifti shqiptar: Nëse Europa nuk na pranon sepse në Shqipëri ka myslimanë, atëherë unë nuk dua të shkoj në Europë!

Dom Gjergj Meta po vlerësohet si një mendjendritur dhe shqiptar i vërtetë. Ai ka dhën ënjë deklaratë, me të cilën dëshmon bashkëjetesën dhe harmoninë mes shqiptarëve të feve të ndryshme. “Nëse në Europë nuk më pranojnë bashkë me fqinjin tim, i cili shkon në xhami, refuzoj ofertën e vazhdoj jetën”, ka shkruar Meta, transmeton Gazeta Lajm.

Ja postimi i tij i plotë:

“Nëse është e vërtetë që Europa nuk na pranon, sepse në Shqipëri ka myslimanë, atëherë unë nuk dua të shkoj në Europë, sepse preferoj të kaloj jetën me miqtë e mi të zemrës, me të cilët jam rritur, kam ndarë të mirën e të keqen, më janë gjendur e u jam gjendur, por të cilët shpallin një kredo të ndryshme nga e imja, se sa të jetoj me një holandez, a gjerman, a francez me të cilin shpall të njëjtën kredo.

Nëse në Europë nuk më pranojnë bashkë me fqinjin tim, i cili shkon në xhami, refuzoj ofertën e vazhdoj jetën.”

– Dom Gjergj Meta