‘Princi i Poetëve’, Ronsard: Imitoni Skënderbeun, o francezë!

Në librin e 1621-it me titull « “Histoire de Georges Castriot, surnommé Scanderbeg, roy d’Albanie, contenant ses mémorables victoires à l’encontre des Turcs, pour la foy de Jésus-Christ, recueillie et poursuivie jusques à la mort de Mahomet II…”, të autorit Jacques de Lavardin, gjejmë një poemë të poetit francez, Pierre Ronsard, shkruar me rastin e veprës së autorit të lartpërmendur, ku vihet në dukje figura e heroit tonë kombëtar, Gjergj Kastriotit Skënderbeut.

Blogeri Aurenc Bebja, nëpërmjet faqes së tij “Dars (Klos), Mat – Albania”, sjell këto vargje për lexuesin shqiptar :

Z. Jacques de Lavardin

Zot i Plessis-Bourrot,

Zotëri shumë i ditur dhe i virtytshëm mbi historinë tij të turqve

Nuk mundem, Lavardin, të mos shoh këto fakte të lavdishme,

Të trimit Epirot, dhe virtytit të tij të njohur,

Me shkëlqimin jo të shtirë të kësaj Historie të bukur,

Pa fajësuar francezët tanë të guximshëm shumë të zemëruar,

Pa u shfryrë apo duke mos bërë më mirë,

Ose të paktën, duke u reduktuar në kujtesë,

Sa pak hapësirë kemi fituar,

Nga Barbari huaj i madh dhe fitimtar.

Francez i mjerueshëm me liri të nënshtruar,

Prej kryeneçësisë së luftës civile,

Me këtë histori ndryshoni në të mirë fatkeqësinë tuaj :

Imitoni Skënderbeun, dhe të keni pak turp,

Që pabesia e Barbarëve tu zbusë,

Nëse jeni të krishterë dhe me vlerë.

