Pritje madhështore për Fatmir Izairin në Zvicër: Ju jeni energjia për të vepruar më tutje

Mbrëmë në Zvicër, kryetari i komunës së Zhelinës, njëherit edhe kandidat për kryetar komune edhe për një mandat nga BDI, Fatmir Izairi ka bashkëbiseduar nga afër me diasporën e kësaj komune në disa qytete Zvicerane. Pritja për të ka qenë jashtëzakonisht e mahnitshme duke marë kështu mbështetje nga mërgimtarët të cilëve ai u’a ka lehtësuar investimin që do bëjnë në komunën e tyre.

Më poshtë gjeni fjalën përshëndetëse:

Pa Ju nuk do të kishte as shtet, as komunë as shqiptari, për shkak se kontributi Juaj si në kohën e luftës, edhe në investime ka qene infuzioni kryesor që ne të funksionojmë.Sipas të gjitha analizave ekonomike, të ardhurat që Ju i investoni në vendin tonë janë një katalizator i fuqishëm i shtyrjes përpara të proceseve, dhe ne do të bëjmë edhe më shumë që bashkqytetarët tanë mërgimtarë të trajtohen në formën më të përkryer.

Ardhja e mërgimtarëve në vendlindjen e tyre do të jetë gjithmonë ndjenja më e këndshme për çdo familjar dhe bashkëvendas. Ju keni ndikuar në ndryshimin dhe avancimin e kulturës tonë, mënyrën si mendojmë dhe veprojmë, andaj përkrahja Juaj na duhet gjithmonë. Ne nuk do të kishim mbijetuar ekonomikisht pa përkrahjen e Juaj.

Ju jeni energjia për të vepruar edhe mëtutje me të gjithë forcat për të ndryshuar dhe për ta bërë vendin tonë më europian.

Ju jemi shumë mirënjohës për çdo gjë që bëni në shërbim të vendlindjes, duke ndihmuar çdo gjë që kemi nevojë.

Ju jeni pasuria më e madhe që kemi ne, gjithku keni mbjellur frymën shqiptare e kombëtare, duke ruajtur çdo traditë tonën të përbashkët, duke bërë që e gjithë bota të na njeh dhe vlerësoje ndryshe.

Ju jeni forma më e shkëlqyer e vetëorganizimit dhe iniciativave.

Me Ju ndjehem i kompletuar dhe jeni motivi kryesor i sukseseve.

Vendlindja Juaj është toka e të parëve, e djersës dhe sakrificës Tuaj, andaj duhet të kujdesemi së bashku që ajo të jetë akoma e më bukur dhe e përparuar në të gjitha sferat.

Ju jeni pjesa jonë e përditshme edhe pse jeni larg vendlindjes dhe gjithmonë kam dashur që kur të vini në vendlindje, ta gjeni atë më të rregulluar dhe të kënaqeni e ta përjetoni atë më mirë.

Ndjehem krenar që për këto vite kemi kaluar stadin e zhvillimit nga ai i kushteve ekzistenciale, në ato të niveleve më të larta, sepse jemi e vetmja komunë që jemi kompletuar me kanalizim dhe ujësjellës, shkolla, industri, rrugë e shumë të tjera, ndërsa programi jonë për vitet në vijim është shumë më i pasur në sferën shëndetësore, sociale, kulturore dhe punësime të reja në zonën industriale.

Programi jonë përfshinë, fillimisht finalizimin e projekteve gjigante si rezervuarin dhe pompat e ujit nga “Dy fazanat”, me ç’rast përfundimisht do të finalizohet edhe furnizimi më cilësor me ujë, ndërtimi i kopshteve për fëmijë, qendër për fëmijë dhe persona me aftësi të kufizuara, rrugë të reja, shëtitore, sinjalizimi i rrugëve, shujta (ushqim) për fëmijët në shkollat fillore, finalizimi i disa shkollave të reja që janë projektur, e shumë projekte të tjera infrastrukturore në të gjitha vendbanimet e komunës.

Si në rafshin lokal, kombëtar, sukseset e komunës kanë shtrirë zërin e tyre edhe në rafshin ndërkombëtarë, ku jemi cilësuar shembulli më i mirë për investime.

Ju jeni në dijeni, personalisht unë jam pengesa kryesore e oponentëve tjerë, pasi vërtetë nuk mund të pranojnë këto suksese që edhe vetë ata i shijojnë dhe sikur mund të shihet, ata duan ta kthejnë komunën tonë si para një dekade dhe ta “shpëtojnë nga unë”, por falë Jush, familjeve Tuaja, ndjehem i vlerësuar dhe i përkrahur shumë, si asnjëherë më parë.

Zoti Ju bekoftë me të mira bashkëatdhetarë të mi, e ua kthefsha me të mira!