Problem për Angelovskin dhe Milevskin:Bardhi do të duhet të pushoj një muaj

Futbollisti i skuadrës hungareze Ujpest, Enis Bardhi do të duhet të pushoj rreth një muaj. Problem i paraqet nervi në bel. Ekzaminimet e detajuara të cilat Bardhi i bëri në Belgjikë thonë se dëmtimi është specifik, por për fat të mirë operimi nuk është i domosdoshëm.

“Kam bërë kontrollet mjekësore në Belgjikë dhe bëhet fjalë për një reagim të nervit në bel, që po më shkakton dhimbje. E mira në këtë fatkeqësi është se nuk do të duhet të operohem. Më duhet të pushoj plot një muaj dhe tani të nis me stërvitje të lehta dhe me top. Do të duroj, nuk kam rrugë tjetër”, ka thënë Bardhi për “Makedonski sport”.

Dhe, kjo situatë tregon qartë se Bardhi do të mungojë në ndeshjet testuese të U21 dhe ato kualifikuese të Maqedonisë gjatë muajit mars. Do të jetë ky një problem për Angelovskin dhe Milevskin, dy trajnerëve që seriozisht konsiderojnë në shërbimet e mesfushorit të shkëlqyeshëm./lajm