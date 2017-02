Problemet për shkollat shqiptare s’kan të sosur!

Shkolla e Mesme e Qytetit të Shkupit “Zef Lush Marku” detyrohet ti bëj orët nga 20 minuta dhe ti lëshoj nxënësit më heret për shkak të nxemjes qendrore këtë për gazetën Lajm e bën të ditur një nxënës i kësaj shkolle.

“Procesi mësimor sot ka përfunduar më heret, kemi zhvilluar vetëm tre orë të shkurtuara nga 20 minuta. Kjo për arsye se shkolla kishte problem me nxemjet, nuk na kan informuar se sa do zgjat ky problem vetëm se na than, jeni të lir shkoni në shtëpi”, tha për Lajm nxënës i kësaj shkolle.