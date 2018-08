Profesoresha e UT-së “godet” huliganët maqedonas: “Shuni bre pisa, ky vend gjithmonë do të ketë plisa!”

Ja pse shqiptarët e Maqedonisë Veriore janë patriotë, shkaku i brumit të tyre që asnjëherë nuk pranuan autoktonitetin tonë shqiptarë. Të brohorasish në shekullin e demokracisë duke i uruar bashkëqytetarit tënd shqiptar vdekjen dhe duke e emëruar me ofendimet më të rënda të mundshme, ndodh vetëm nga soji i këtyre zagarëve të vegjël, të edukuar nga zagerët prindër dhe të paguar nga zagarët politikanë maqedonas të cilët s’kanë më forcë dhe pushtet, por tentojnë me përçarje dhe manipulime të krijojnë ndikim aty ku më s’kanë respekt. Unë jam krenare për tokën shqiptare në vendin tim, me popullin tim, më dhemb çdo pëllëmbë e vendit tim dhe tash që e shkruaj shkrimin nga Amerika, nuk më shkojnë ditët që më kanë ngelur për t’u kthyer aty ku linda, i numëroj një nga një që të kthehem të kontribuoj, me këtë dua t’ju paralajmëroj që ne nuk e kemi në plan të largohemi nga vendi jonë dhe se jemi mësuar me zagarët që lehin dhe nuk kafshojnë, nuk u trembemi as atyre që i financojnë dhe motivojnë, sepse edhe ata janë zagarë, zagari është i rrethuar nga zagarët sepse i trembet Sharrit. Ku mbeti NATO dhe Europa, multinacionaliteti dhe qytetaria? Si do të integrohemi ne atje ku pretendojmë përderisa ne nuk mund të integrojmë njëri tjetrin si bashkëqytetarë. Ju pëlqen ose jo maqedonasve që lehin, ne jemi autokton në vendin tonë dhe këtë e dëshmojnë stërgjyshërit tanë, e dëshmon historia me fakte dhe argumente, jo me vjedhje historishë të etnive të tjera. Policia me shumë indiferencë vrojton dhe nuk reagon, në të kundërtën po të ishin shqiptarë të gjithë do ishin në burg, bile mund dhe me dënime të përjetshme. Presidenti që s’di emrin e vet, s’di cilin përfaqëson dhe çka flet, i kordinuar nga udhëheqës i zagarëve të vegjël. Ambasadat heshtin, sepse janë në pushime, shpesh harrojnë që ne jemi popull shumicë në trojet tona në Maqedoni, por s’kanë faj sepse politikanët tanë vetë heshtin dhe kanë harruar të ngrejnë zërin për shqiptarët. Mua më vjen shumë keq që festat i transferojnë në urrejtje manipulative të të rinjëve, propaganda partiake që shtetin tonë e shkatërrojnë. Më vjen keq për disa komentues/komentuese maqedonas të frustruar dhe artificial maqedonas që kanë dëshirë të ofendojnë shqiptarët e Maqedonisë të cilët janë autokton në shtetin e tyre, ju pëlqen apo nuk ju pëlqen, kur erdhën n’vendin tonë na gjetën. Qeveria e Maqedonisë pa faktorin shqiptarë nuk ekziston, shteti i Maqedonisë shqiptarët i ka pasur qytetarë gjithmonë! Turpi më i madh i mundshëm të transferosh festën tënde shtetërore në lehje zagarësh dhe pëllatje gomarësh. Shqiptar në Maqedoninë Veriore lind, nuk bëhesh, për të ruajtuar artificialitetin e etnive tjera! Shqiptarët në vendin tim dominojnë dhe janë aty ku zagarëve s’ju pëlqen, por do bëhet akoma më mirë sepse punojmë të gjithë për t’u bërë më mirë! Nëse triumfon multinacionaliteti dhe respekti, zagarllëku do të zhduket si fenomen që të prish disponimin, sepse gjë tjetër s’bën. Shuni bre pisa, ky vend ka pasur dhe do të ketë plisa!/Gjyla Çeliku

Loading...