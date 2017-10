Profesori i njohur maqedonas: Duhet të ketë rigjykim për “Monstra”

“Rigjykim të rastit “Monstra” duhet të ketë”,- kështu vlerëson profesori universitar, Gordan Kallajxhiev, sipas të cilit Prokuroria Publike në njëfarë mënyre po hamendet dhe kur më nuk qëndron me siguri prapa aktakuzës.

“Tanimë që Prokuroria Publike nuk qëndron me siguri prapa aktakuzës, gjykata më nuk ka as bazë morale. Unë sikur të isha gjykatës, nëse prokuroria ka dyshime, nuk do të mundja askënd ta dërgoj në burgim të përjetshëm, nëse ai që më ka bindur se ata janë fajtorë tashmë nuk është i sigurt për të njëjtën. Këtu nuk kam kurrfarë dyshime se duhet të

kthehet pas gjykimi”,- deklaroi profesori universitar, Gordan Kallajxhiev.

Sipas tij, “Monstra” është një ndër rastet që tregon se në të drejtën penale ka situata të

rënda ku duhet mbajtur balanc mes idesë së mbrojtjes së shoqërisë dhe mbrojtjes së të

dyshuarve nga ndjekja e pabazë dhe procedura jo e drejtë.