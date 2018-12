Këshilltari dhe shefi i kabinetit të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, Fatos Rushiti, në një intervistë për Ibna ka adresuar kritika të ashpra ndaj Serbisë dhe presidentit Aleksandar Vuçiq, i cili po mundohet ta minoj pavarësinë e Kosovës.

Profesori Rushiti e quan presidentin serb lazdran dhe jo serioz në raport me Kosovën.

“Dialogu me Serbinë kryeneqe dhe e të pamërmirësuar sidomos me kryeminstrin lazdran Aleksandar Vuciq nuk pritet të japë rezultate e pritura. Mendoj se pala kosovare është treguar tejet serioze duke zbatuar pikat e Marrëveshjes së Brukselit gjë që të njëjtën nuk e ka bërë Serbia. Biles Serbia nuk e ka të qartë se vetëm me një kryemnistërë autoratiativ siç është Ramush Haradinaj mund ti dalë mbarë me dialogun me Kosovën në të gjitha temat e ndjeshme të këtij procesi drejtë një marrëveshje përfundimtare. Fatkeqëisht Serbia jo vetëm nuk e ka kuptuar këtë por ka vepruar më agresivietet të theksuar kundër anëtarësimit të Kosovës në Interpol dhe organizata tjera ndërkombëtare”, është shprehur ai.

Cili do jete roli i Ushtrise së Kosoves ne sigurimin e paqes dhe stabilitetit në rajon?

Padyshim se themelimi i ushtrisë së Kosovës do të rrisë në masë të madhe së brendshmi sigurinë nacionale, por nga ana tjetër do të forcojë edhe shtetësinë e Kosovës në aspekt të shtrirjes gjeopilitike dhe gjeostratgjike në Ballkanin Perëndimor me cka dhe pritete të kontribuojë në sigurimin e paqes dhe stabilitetit afatgjatë. Shtetet fiqnje, përvec Serbisë duhet ta mireprësin themelimin e ushtrisë në Kosovë dhe ti ofrojnë bashkëpunim ndërinstitucional për ta ndihmuar ushtrinë e re të saj në rritjen e kapacitetev profesionale.

Si e vlerësoni dialogun për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi?

Çfarë impakti do të ketë roli i Gjykates Speciale me seli në Hagë në skenën politike të Kosovës

Gjykata Speciale mendoj se ka nisë të veprojë në kohën më jo të duhur kur duhet të nisë dialogu intensiv me Serbinë. Kjo nga fakti se Serbia fare pak ka bërë për dënimin e personave që bënë masakra dhe krime lufte në Kosovë, dhe nga ana tjetër edhe autoritete kosovare fare pak kanë vepruar në ndjekjen e serbëve që kanë bërë krime në Kosovë për gjithë këto vite pas Pavarësisë. Në aspekt të sigurisë edhe mund të ketë pakënaqësi të ndryshmë të atyre që po thirren në intervistim, sidomos ndaj atyre që tashmë vec janë gjykuar dhe disa kane dalë të pafajshëm për të njëjtat akuza. Nuk mendoj se mund të ketë trazira apo forma tjera të shfaqjes së pakënaqëisë që mund të dëmtojnë sigurinë në Kosovë.

Si po ecën Kosova në rrugën drejtë anëtarësimit në BE dhe NATO?

Sa i përket integrimit në BE autorietet kosovare i kanë plotësuar të gjitha kriteret për liberalizmim të vizave por kjo nuk varet vetëm nga pala kosovare por edhe nga vullneti i shteteve si Holanda psh që nuk do ose nuk di si të arsyetojë qëndrimin kundër. Pala Kosovare mendoj se kanë punuar mjaft edhe nga detyrimet që dalin nga Marrëvëshja e Stabilizm Asocimit por që ka edhe punë të tjera që duhet kryer më ritëm të shpejtë.

Sa i përket NATO-s nuk mund të shpresohet pa u mbyllur dilaogu me Serbinë gjë që ka efekt të drejt për drejt në plotësimin e kriterit politik për të aderuar në NATO. Fqinjësia e mirë për të cilën Autorietet kosovare duhet të punojnë edhe më shumë, më pas forcimi i gjyqësisë, lufta kundër korrpusionit dhe krimiot të organizuar zhvilimi ekonomik, stabilieti makro finnanciar, duke mos harruar këtu rroline ushtrisë së re të Kosovë që do të jetë primar për aderim në NATO.