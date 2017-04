Profil: Vuçiç, nga shahu te presidenca – Në ushtri luaja me shqiptarët (Video)

Aleksandar Vuçiç, e di mirë se çfarë është strategjia. Njeri që di çdo lëvizje, është 47-vjeçari që dikur ishte kampion i kryeqytetit serb si pionier në shah.

“Kur kam qenë i ri në ushtri kërkoja kundërshtarë për të lozur shah dhe nuk gjeja rivale të denjë, ndaj luaja me shqiptarët sepse ata kanë qenë lojtarë të mirë”, tha Vuçiç.

Nga Fakulteti i Drejtësisë, ka qenë për vite të tëra si i ri sekretar i Partisë Radikale të Serbisë.

Vuçiç arriti të bëhej ministër për informim dhe mediat ia kujtojnë shpesh kohën e bombardimeve, kur thuhet se censuronte shtypin.

Vuçiç braktisi ish-shefin radikal, Vojisllav Sheshel dhe krijoi Partinë Përparimtare të Serbisë.

Pushteti erdhi më vonë dhe Vuçiç fillimisht ishte ministër i mbrojtjes. Zgjedhjet e radhës i dhanë kryeministrinë dhe krijoi lidhje me kancelaren gjermane Angela Merkel.

Lidhjet ishin të forta edhe me Rusinë dhe përkundër sanksioneve të Bashkimit Evropian, Vuçiç e refuzoi një gjë të tillë.

Ka pritur e takuar udhëheqës shtetesh të ndryshme, ka bërë hapa që në Serbi dukej se nuk kishte lëvizje dhe në Kosovën ka ngritur marrëdhëniet, por duket se hendeku është i madh.

Sinjale tensionuese kanë qenë marrëdhëniet e Beogradit me Zagrebin e Sarajevën. Lëvizjet e tij në një transformim total, i sigurojnë Vuçiç 5 vjet në presidencë.

Shihet si person i vështirë, por që institon se ka ndryshuar. E krahasojnë shpesh me Zoran Gjingjiç, kryeministrin e dikurshëm dhe me Titon për shkak të politikës së tij të balancuar me të gjithë. Nga shahu e deri tek presidenca./TopChannel/