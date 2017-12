Program i pasur folklorik i grupit muzikor Ali-Meta për Vitin e Ri 2018

EJUP BERISHA

Grupi Muzikor folklorik Ali-Meta. Përbehet nga Lideri i BDI-së Ali Ahmeti dhe Presideti I Republikës së Shqiperisë Ilir Meta. Këta dy solistë meqë e duan shumë kënndimin me çiteli kanë përgatitur një program të pasur argëtues muzikor me këngë me folklorike, dhe do te kendojnë Duo ne Hotel restaurant Promaja apo Shkuja. Mos e lëshoni shansin historik ta degjoni Duon Ali-Meta për rastin e ndërrimit te motmoteve. Keta te dy garantojnë që atmosfera do te jetë shumë e ngrohët dhe shperthyese. Lideri I BDI-së Ali Ahmeti dhe Presidenti Ilir Meta vijnë nga dy vende ku jehon kënga dhe çitelia Skrapari është I njohur për këngë por edhe Zajazi për këngë me dy zëra. Presidenti Ilir Meta do ta ketë të vështirë nëse nuk këndon mire sepse përballë do ta ketë gruan e tijë Monikën e cila po si pëlqeu këndimi I Duos Ali-Meta do të mund ti godas me këpucë qe të dy.