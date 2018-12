Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti për Krime të Rënda, përmes një njoftimi ka thënë se ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurve: R.K., E.K., dhe A.B., për veprat penale: “Vrasje e rëndë e mbetur në tentativë”, “Mbajtja në pronësi, në kontroll dhe në posedim të paautorizuar të armëve” dhe për veprën penale “Pjesëmarrje në rrahje” të KPRK-së.

Sipas aktakuzës, me datë 13 gusht 2018, rreth orës 16:45 minuta, në Prizren, në rrugën e “Pushkatarëve”, në parkingun“Toni”(pronë e të pandehurit R.K.), i pandehuri R.K., tenton me dashje të privojë nga jeta personin tjetër me ç’rast me dashje e vë në rrezik jetën e personave të tjerë, në atë mënyrë që pas një mosmarrëveshje paraprake në mes të pandehurit E.K., në një anë dhe të dëmtuarit D.B., dhe të pandehurit A.B., dhe familjarëve të tyre në anën tjetër, lidhur me mënyrën e parkimit të automjetit nga ana e babait të dëmtuarit D.B.

I pandehuri R.K., në momentin kur sheh se ka filluar zënka i afrohet vendit të ngjarjes dhe i pajisur me armën e zjarrit pistoletë e tipit “Beretta”, i përvidhet nga pas të dëmtuarit D.B., dhe me një predhë e godet në pjesën e pasme të kokës dhe të qafës, duke i shkaktuar thyerje të kockës dhe plagë shpuese në qafë. Në anën tjetër, nga predha e njëjtë goditen në këmbë edhe të pandehurit A.B., dhe E.K.,, me ç’rast marrin lëndime trupore.

Me këto veprime ekziston dyshimi i bazuar mirë se i pandehuri R.K., ka kryer veprën penale të “Vrasjes së rëndë të mbetur në tentativë “nga neni 179 paragrafi 1 pika 1.5 lidhur me nenin 28 të KPRK-së.

Po ashtu, i pandehuri R.K., akuzohet edhe për veprën penale “Mbajtja në pronësi, në kontroll dhe në posedim të paautorizuar të armëve” nga neni 374 paragrafi 1 i KPRK-së.

Ndërkaq, të pandehurit E.K., dhe A.B., akuzohen për pjesëmarrje në rrahje, e cila ka rezultuar me lëndim të rëndë trupor të të dëmtuarit D.B., dhe në këtë mënyrë kanë kryer veprën penale “Pjesëmarrje në rrahje”nga neni 190 paragrafi 1 i KPRK-së.

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës, i ka propozuar Gjykatës që të akuzuarit të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit për veprat penale të cila tu vihen në barrë, thuhet në njoftim transmeton Telegrafi.