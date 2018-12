Prokurorja speciale Katica Janeva, do të mbajë ligjëratë lidhur me procedurat e hapura nga Prokuroria Speciale e Maqedonisë, duke e njoftuar stafin me studentët lidhur me rolin e këtij institucioni në hapat për zhvillim e shtetit të së drejtës në Maqedoni.

Ligjërata do të mbahet më 19 dhjetor 2018, me fillim në ora 11.00, në Amfiteatrin 1, në UEJL, Shkup.