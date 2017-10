Propaganda dhe egzagjërimet e Artan Grubit nuk gëlltiten!

Egzagjerimi,propaganda dhe HIPOKRZIA e Artan Grubit janë bërë të pagëlltitshme. Edhe me ngjarjen ,,Monstra,,mundohet të poentojë , ndërkaq partia e tij ishte protagoniste e aminizimit të kualifikimit paradoksal të veprës edhe ate apriori nga MPB-ja atëherë, saqë përfaqësuesi i tyre i rreshtuar me ministren dhe tajfën konstruktore vetëm sa sbinte në ,,requ, duke ndenjur me duar lidhur për barkun e tij.

Ky djalosh dhe partia e tij skan inicuar asgjë , por realisht këtë aks të zbardhjes padyshim se e bëri trysnia permanete e faktorit ndërkombëtarë, opozitës dhe opinionit shqiptar si dhe vetë Zoran Zaev .

Renat dhe mashtrimet e Grubit dhe partisë së tijë ,shqiptarët duhet ndëshkuar akoma më thellë. Sa më shumë të ndëshkohen me votën e lirë aq më tepër e vërteta do të triumfojë !

Ndiqeni se si do të performoj Artan Grubi më 17 tetorë kur pritet që gjykata e shkallës së parë të shpall aktgjykimin për ngjarjen në Lagjen e trimave . Ai do të hesht , vetëm do të heshtë sepse edhe përr këtë ngjarje ai dhe partia e tij ishin pjesmarës në politikbërjen shtetërore dhe me akces të drejtpërdrejtë për dorëzim të grupit të armatosur në operacionin tokësor dhe ajror në dhe mbi Lagjen e trimave në Kumanovë !

( q. aliu )