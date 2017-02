Proteston UÇK-ja

Dega e OVL të UÇK-së në Pejë, e mbështetur nga Degët Deçan, Istog dhe Gjakovë, zhvilloi sot një marsh protestues kundër matjes së territorit të vendit tonë.

Të pranishmëve iu drejtua, kryetari i OVL të UÇK-së Pejë, Gazmend Syla, i cili tha se as kryetari i komisionir Hivziu, e as anëtarët e komisionit asnjëherë nuk e kanë dëshmuar me ndonjë fakt se e duan vendin e tyre, transmeton kp.

Veteranëve iu drejtua edhe Rasim Mulaj në emër të komunitetit deçanas kundër demarkacionit, si dhe Ali Geci në emër të stërgjyshërve të rënë për mbrojtjen e kufijve të Kosovës.

Në fund kryetari Syla, i dërgoi porosi deputetëve që të mos votojnë demarkacionin në kufijtë aktualë.

“Të mos mashtrohen me para e poste, sepse pasardhësit e tyre do ta bartin vulën e tradhtisë së tyre ndaj vendit”, tha ai.

Marshi, në të cilin morën pjesë disa qindra veteranë, përfundoi i qetë.