Protestuesit bëhen “azgana”, edhe nëse e hanë burgun

Organizatori i protestave “Për Maqedoni të Bashkuar”, Boris Damovski ka theksuar se nuk do të heq dorë nga qëllimet e tyre, edhe me çmimin e burgut. Ai ka theksuar ndoshta atëherë do ti ndalojnë të dalin në protesta.

“Ne bazohemi në vullnetin tonë për mbrojtjen e integritetit dhe unitaritetit të Maqedonisë. Këto protesta janë arma jonë me të cilën po luftojnë, dhe jo me dhunë. Ka frikë se do të na burgosin, por aq sa më e madhe është frika, aq e madhe është edhe nxitja për të qëndruar përkrahë kërkesave tona”, theksoi Damovski.