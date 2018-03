Protestuesit mbajnë pankartën e Talat Xhaferit me Jovevskin dhe me një porosi të fuqishme (Foto)

Përderisa deputetët e BDI-së, Artan Grubi dhe Xhevat Ademi kanë marrë pjesë në protestën ku u kërkuar drejtësi për Almirin, protestuesit ua bënë të qarte me një pankartë se nuk kanë harruar që pikërisht ata e votuan kryeprokurorin Lubomir Jovevski. Në këtë pankartë mbanin fotografinë e “patriotit” Talat Xhaferi duke shtrënguar duart me Jovevskin. Edhe më e fuqishme ishte porosia që qëndronte në pankartë: Jovevskin nuk e gjetët mes nesh, por e sollët JU! Në këtë mënyrë protestuesit treguan se ata që tentojnë të manipulojnë me shqiptarët, e kanë manipuluar vetëm vetveten.