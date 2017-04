Protestuesit mobilizohen për javën e ardhshme

Në aktivitetet e sotme të iniciativës “Për Maqedoni të përbashkët” organizatorët theksuan se java e ardhshme do të jetë kyçe, veçanërisht tre ditët e para. Bogdan Ilievski njëri nga organizatorët e protestave kundër Deklaratës shqiptare sot para Kuvendit ju bëri thirrje qytetarëve të mobilizohen ditët e para të javës së ardhshme, transmeton Gazeta Express.

Ilievski tha se nesër nuk do të kenë aktivitete, por do të informojnë si do të veprojnë nga dita e hënë. Kuvendi do të rifilloj me seancën konstituive ditën e hënë në ora 11:00. Kjo iniciativë proteston për më shumë se 40 ditë për mospranimin e Deklaratës së partive shqiptare