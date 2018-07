Pse diskriminohen fëmijët nga Studeniçani, Haraçina, Tearca, Zhelina e Likova

Pyetjet e deputetit Rexhep Memedi gjatë seancës për pyetje të deputetëve në Kuvend

Deputeti i Lëvizjes BESA, Rexhep Memedi sot në kuadër të seancës së Kuvendit ka parashtruar 3 pyetje dedikuar ministrisë së mjedisit jetësorë, ministrisë për punë dhe politikë sociale dhe kryeministrit të vendit, z.Zoran Zaev. Në pyetjen e parë ai ka shprehur shqetësimin e tij sa i përket mungesës së një institucioni për kujdes dhe edukim të fëmijëve të moshës parashkollore me ç’rast ekziston diskriminim në disa pjesë të banuara kryesisht me shqiptarë si Studeniçani, Haraçina, Tearca, Zhelina, Likova etj. Pyetja e dytë kishte të bëjë me Termoelektranën Osllome si një ndotës i madh i ambientit ne rajonin e Kërçovës. Sipas Memedit muajt e fundit banorët e Kërçovës kanë shprehur shqetësimin e madh me rastin e ndotjes enorme të ajrit nga TE Osllome e cila funksionon pa filtra adekuat dhe pa plotësuar standardet e nevojshme ekologjike. Në momentin që lëshohet në përdorim termoelktrana vëndon në rrezik shëndetin dhe jetën e qytetarëve të Kërçovës dhe fshatrave përreth. Ai kërkoi informacion me shkrim dhe me gojë nga ministri i mjedisit jetësor se a janë marrë masat e nevojshme për vendosjen e filtrave dhe plotësimin e standardve adrkuate për mbrojtje të ambientit jetësorë. Poashtu u kërkua informacion nga zv. Kryeministri për çështje ekonomike z. Angjushev për hapat e ndërmarrë për modernizim të këtij kombinati në mënyrë që ai të jetë rentabil, si dhe u kërkua që në politikat e punësimit në këtë kombinat të respektohet përfaqësimi i banorëve lokal të cilët janë më të dëmtuar nga TE Osllome. Dhe pyetja e tretë ju drejtua kryeministrit z. Zoran Zaev lidhur me programin e qeverisë për zhvillim rural respektivisht projekti për rrugë lokale. Më konkretisht Rexhepi nga kryeministri kërkoi që të jep përgjigje se vallë asfaltimi i rrugës Koliçan- Presllap apo mali Kitka (distancë per 10 km) dhe rrugës lokale që lidh fshatrat Pagarushë dhe Vërtekicë a janë pjesë e projektit të qeverisë për finansim të rrugëve lokale. “Këto rrugë lokale janë shumë të dëmtuara dhe veshtirësojnë levizjen dhe jetën e banorëve lokal. Vlen të theksohet se këto rrugë çojne deri te mali Kitka dhe Karaxhica, zonë e cila karakterizohet me pasuri të shumta natyrore dhe paraqet një potencijal i madh për zhvillim të turizmit malorë. Në fakt ne këto vise ka një numër te madh te vikend pushimoreve dhe vilave që i shfrytëzojnë jo vetëm banorët e zonës por edhe qytetarë nga Shkupi dhe më gjërë. Prandaj asfaltimi i kësaj rruge do të ndihmonte në masë edhe zhvillimin rural në Komunën e Studeniçanit”, përfundoi Rexhep Memedi, deputet i Lëvizjes BESA.