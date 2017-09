Pse politikanëve “3-6-9” po ju pengon mbulesa e motrave tona?

MEVLUDIN AMIDI

Çka po ndodhë në Maqedoninë tonë demokratike në thojza, në vend se të merremi me përmirsimin e kushteve ekonomike për jetë më të mirë dhe prosporitet, disa politikanëve dhe profesorëve tanë shqiptar dhe ata maqedonas po ju pengon veshja e motrave tona të konfesionit Islam.

Athua në planin 3,6,9 shkruhet dikund se nuk duhet lejohet regjistrimi në fakultete motrave tona të konfesionit islam për shkak të bartjes së shamisë dhe se ato duhet të përjashtohen nga fakulteti. Njerëz ju të cilët mbjellni urrejtje ju lutemi na lini të qetë që të mësojmë dhe studjojm. E drejtë personale e secilit njeri është që të vishet ashtu siç do, ju lutemi edhe njëheri mos luani me ndjenjat tona fetare, më mirë do të ishte që të merreni me përmirësimin e kushteve në procesin edukativoarsimor. Të ju përkujtojmë se toleranca fetare është një nga shtillat kryesore për bashkjetesë prandaj kujdes !!