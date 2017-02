Pse s’do të participojë BDI-ja  me LSDM-në, gjatë formimit të qeverisë së re?

Sulejman Mehazi

Pas nëshkrimit të deputetëve shqiptarë për formimin e qeverisë së re në krye me Zaevin, situata politike do bëhet shumë interesante, spektakulare e me befasira të mëdha politike.

Në njërën anë do ta kemi palën e pakënaqur të VMRO-së, në krye me Gruevskin e korruptuar, i cili me mish e me shpirt do mundohet që me anë të protestave, demostratave e kërcnimeve të destabilizonte shtetin e Maqedonisë për të shpētuar nga burgu i pashmangshëm, së bashku me bandën e tij; në anën tjetër priten opstrukcionet e kryetarit të Maqedonisë, Gjorgji Ivanovin, për mos formimin e qeverisë së Zaevit.

Po të analizojmë partitë politike shqiptare, do të vërejmë, se BDI-ja e Ali Ahmetit do jetë në një situatë të pavolitshme e shumë problematike ndaj dy partive të tjera Besa e LR PDSH. E themi këtë për shkak se shumë funksionarë të kësaj partie do jenë në rrezik të heqjes lirie për shkak skandaleve të ndryshme korruptive. Pikërisht kjo na detyron të mendojmë se, mos vallë, shkaku i këtyre skandaleve korruptive Ali Ahmeti nuk do të participojë në qeverinë e re me Zaevin? Mos vallë shkaktar kryesor i mospjesëmarrjes në qeveri është Prokuroria Speciale e Janevës? Mos vallë Ali Ahmeti do të sakrifikonte funksionarët e tij të korruptuar duke qenë në opozitë, për t’u arsyetuar para tyre, se ja s’kam si t’ju ndihmoj sepse jemi parti opizitare. Mos vallë, BDI-ja e opozituar i jep të drejtë Prokurorisë Speciale, Janevës për të burgosur këtë elitë korruptive të BDI-së? Mos vallë për këtë qëllim Ali Ahmeti ka vendosur vullnetarisht të mbetet në opozitë, mos vallë?!.