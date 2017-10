Pse shqiptarët nuk duhet të votojnë VMRO’në dhe nuk duhet krijuar komoditetin LSDM’së dhe partive shqiptare për votat e shqiptarëve

Në këtë zallamahi që po ndodh në këto ditë fushate, shohim dhe përjetojmë dukuri nga më të ndryshmet. Si qytetar që gjithmonë është në kërkim të një fije të aktivizmit qytetar pa ndonjë anim partiak, gjithmonë në shërbim të së mirës së jetesës në këtë vend, ditë e më shumë rritet doza e dëshprimit se këtu do të bëhet mirë.

Konstatimet më të përgjithshme nga kjo fushatë janë këto:

-Partitë shqiptare nuk kanë reflektuar nga rezultati i zgjedhjeve të fundit. Parti dhe personalitete të reja në politikë kemi, mirëpo politika të reja nuk ka.

-Dalja para qytetarëve në këto zgjIdhje (më falni zgjedhje) është skandaloze dhe për të ardhur keq.

-Partitë maqedonase pas deklasimit të politikbërjes shqiptare janë në gjah të votës shqiptare, me koncepte të ngritura mbi multi-kulturalizmin faktik në shtet, e që realisht shpërfaqin hipokrizinë e tyre si subjekte dhe tregojnë pasqyrën e lartë të ngritur të klientelizmit tek shoqëria shqiptare.

Për ti trajtuar më specifikisht këto dukuri, duhet filluar nga e keqja më e madhe VMRO-BDI, por, po vazhdoj me rend nga fuqia e tyre politike.

1.Vota shqiptare për VMRO është vetvrasje politike, pavarsisht deklaratave të fundit si dhe argatëve shqiptar që po vrapojnë pas këtij subjekti. Këtë shovenizëm që e kemi përjetuar nga ky subjekt dhe nga po të njëjtit persona që mbajnë këtë parti peng, nuk duhet falur. Përgjegjësi duhet të bartë, jo vetëm morale, por edhe juridike. “Koka” e kësaj partie duhet shkojë në analet e historisë, të ketë reflektim të brendshëm si subjekt mbi të ardhmen e këtij shteti si dhe kursin e saj, pastaj politikbërësit shqiptar të tentojnë bashkëpunime eventuale.

2. Vota shqiptare për LSDM’në është shpatë me dy tehe. Koncepti qytetar i ngritur mbi një realitet multi-etnik në shoqërinë e këtij shteti, mirëpo si subjekt të angazhuar për të ruajtur karakterin e shtetit në fjalë, është hipokrizi, përtej hipokrizie.

Shoqëritë shqiptare dhe maqedonase gjithmonë kanë gjetur rrugën e bashkëpunimin dhe bashkëjetesës, është ngritja politike e shteteve të së shkuarës dhe kjo e tanishmja ajo që ‘shuton’ shqiptarët dhe diskriminon skajshmërisht. Poqëse kanë koncept qytetar le të fillojnë ta institucionalizojnë atë, duke ndryshuar karakterin e këtij shteti, le të ndërtojmë atëherë shtet që edhe për mua si shqiptar është identifikues, poashtu edhe për maqedonasit dhe komunitetet tjera që jetojnë këtu. Mirëpo të kemi konfigurim “Maqedoni, maqedonas, simbole maqedonase” ky është ‘autogoli’ i parë që ky subjekt i shënon vetes para klikës intelaktuale shqiptare që ka mendim (pa dashur të bëjë diferencime, mirëpo thirrja në votat klienteliste dhe revoltuese për përfaqësimin e konceptit janë në ajër dhe të pabaza). Shqiptarët pa parë angazhimin e tyre për ndryshim, që shteti të ndryshoj në themel, duhet me i marrë me rezervë këto oferta. E të mos flasim më për simptomet e para që jep në qeverisjen qendrore si dhe bashkëpunimin me BDI’në që totalisht e zhveshë nga petku i atyre thirrësve që japin shpresë dhe që janë për ndryshim (ndryshim të fytyrave po, politika për ringritje të shtetit jo).

3. Vota shqiptare për BDI u dëshmua tash e sa kohë që është e dëmshme dhe regresive. Ky subjekt sikur të mos kishte ndodhur asgjë më parë, vazhdon me avazin e kryeneçësisë “alla grubiane” dhe kërkon mbështetje të sërishme, duke dalur para elektoratit me figura të stërharxhuara. Pa koncept dhe bindje politike (si gjitha subjektet tjera shqiptare), duke zëvendësuar thirrjet populiste me ofertën klienteliste pas zgjedhjeve, shqiptarët vërtetë veniten dhe shkojnë “DIREKT alla milikije” dhe pesha e shqiptarëve bie si faktor në këtë shtet, gjë që këtë duan edhe subjektet maqedonase. Nuk mendoj se duhet trajtuar shumë për të shpërfaqur historikun e këtij subjekti, por, ky subjekt duhet dënuar, të reflektojë në opozitë dhe të bartë përgjegjësi morale dhe juridike për gjendjen që i solli këtëij shteti dhe shqiptarëve (të ‘shutuar’) përbrenda saj.

4. Vota për subjektet tjera shqiptare do të DUHEJ të ishte një artikulim i pakënaqësisë së elektoratit shqiptar, por, që duke qenë prototipe në nuansa të ndryshme, por në karakter të njëjtë të ngritjes si subjekte politike, sërish shihen me një sy kritik, së paku nga unë dhe prandaj edhe elektorati ‘i ndëshkon’ duke votuar LSDM’në. Opozitarët do të duhej që të punonin më shumë dhe gjatë kohë me shoqërinë shqiptare, të emanciponin dhe ta aktivizonin atë duke qenë opozitë reale e së keqes pushtetare në kapjen e çdo poreje të veprimit politik e qytetar, ashtu duke krijuar një shoqëri aktive ku do të kërkonte që subjektet të kenë të zhvilluar filozofinë dhe bindjet e tyre politike, personalitete pa të kaluara kriminale, oferta dhe projekte reale për përmirësimin e jetës së shqiptarëve si në planin urban, shëndetësor, arsimor e kështu me rradhë. Por, duke dashur që të marrin ‘disa vota’ më shumë se BDI dhe me faktorizimin e tyre të vrapojnë pas kapjes së pushtetit dhe rehatimit të ‘ushtarëve’ më bindës partiak dhe duke harruar shoqërinë shqiptare (dhe kjo shqiptarja vetveten), gjendja u katandis këtu ku dhe jemi faktikisht.

Por, ‘nuk kanë edhe faj’, pasi që Parti quhen, që në definicion dhe zbërthim të fjalës në fjalë në mënyrë ballkanase i bie; një grup i organizuar njerëzish me qëllime dhe mendime të ngjashme BIZNESO/KRIMINELO/partikulare dhe jo POLITIKE, që për qëllim kanë kapjen e shtetit dhe vazhdimin e nënshtrimit të shoqërisë në këtë shtet.