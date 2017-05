PSP ka vendosur sot të hapë rast për Sopotin. PSP ka arritur në konstatim se dëshmia e Ramadan Bajramit, në bazë të së cilës është shqiptuar dënimi për rastin e Sopotit, shkruan Gazeta Lajm.

“Në bazë të ekspertizave të bëra, kemi konstatuar se dëshmia është marrë me dhunë, me çka i janë shkaktuar dëmtime të përkohshme psiqike ndaj Bajramit”, deklaroi prokurorja Fetai, me çka kjo prokurori vlerëson se të dënuarit e Sopotit janë të pafajshëm.