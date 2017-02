PSP thirrë në pyetje 1.500 anëtarë të VMRO-DPMNE-së

Përveç funksionarëve të VMRO-DPMNE-së, Prokuroria Speciale Publike do të marrë në pyetje 1.000 deri 1.500 anëtarë dhe simpatizues të VMRO-DPMNE-së, shkruan revista Republika, transmeton Gazeta Lajm. Ata janë ankuar se përdoren metoda frikësime dhe shantazhimi gjatë marrjes në pyetje nga Katica Janeva, fatime Fetai, Lençe Ristovska dhe kolegët e tyre.

“Qëllimi kryesor i marrjes së tyre në pyetje është kurdisja e lëndëve që kanë të bëjnë me zgjedhjet e vitit 2014, por edhe fabrikimi i lëndës së re që do të ndërlidhje me financimin e partisë.

Për metodat e përdorura nga PSP gjatë marrjes së tyre në pyetje, duke shfrytëzuar shantazhe, frikësim dhe tentime për manipulim tashmë është shkruar. Një pjesë e atyre anëtarëve të VMRO-DPMNE-së që janë marrë në pyetje para zgjedhjeve të kaluara, në video-dëshmitë i kanë përshkruar metodat e PSP-së. Në PSP i kanë akuzuar që e ‘dinë’ se ata nuk kanë dhënë para për partinë, por vetëm kanë bë blof, se gjoja ekzistojnë incizime nga bankat me të cilat vërtetohet se ata nuk i kanë paguar paratë, dike tentuar t’i frikësojnë se paraqet krim edhe nëse dikujt ia kanë dhënë paratë t’i paguajë si donacion, si dhe kërcënime me arrest, nëse nuk tregojnë se kush ua ka dhënë paratë”, shkruan Republika.