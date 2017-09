PTHP jep detaje të reja nga incidenti i armatosur në Kërçovë

Sot nga ana e Prokurorisë publike deklaruan se prokurori kompetent i Prokurorisë themelore publike në Gostivar, ka kryer një hetim në qendrën e Kërçovës, në vendin ku është kryer incidenti me armatim ku janë të lënduar 3 persona, transmeton gazeta Lajm.

Sipas njohurive parësore ngjarja ka ardhur deri te incidenti kur personi me iniciale A.A ka gjuajtur me plumbat e armës së tij prapa shpine drejt personave me iniciale A.A dhe A.D. Gjatë sulmit lëndime të lehta ka marrë edhe një kalimtarë i rastit. Për shkak të serioziteti të lëndimeve të A.A dhe D.A janë dërguar për shërim në klinikat e Shkupit.

“Gjatë hetimit prokuroi publik dha urdhër për mbledhjen e gjurmëve në vendin e ngjarjes, për fotografim dhe skicimin e vendit të ngjarjes”, thuhet në deklaratën e PTHP.

Gjatë ditës së sotme Prokuroria themelore publike në Gostivar deri te gjykata e procedurës paraprake pranë Gjykatës themelore – Gostivar do të lëshojë Propozim për caktimin e masave për paraburgim për kryerësin e veprës.

Bartësi i listës së pavarur së këshilltarëve në Kërçovë Alit Abazi i cili ishte më së rëndi i plagosur në incidentin e armatosur që ndodhi në mbrëmje në Kërçovë, është operuar dhe është një gjendje stabile .

Pranë tij janë të plagosur edhe shefi i shtabit zgjedhor të tij Destan Abdiz dhe Shaban Dalipi, të cilët gjithashtu janë në spital.

Drejt këtyre tre personave ka gjuajtur 58 vjeç A.A nga Kërçova.

Policia menjëherë pas incidentit e ka kapur sulmuesin A.A. Sipas njohurive parësore, motivi për sulmin ka qenë moskuptimet e pa pastruara për të cilat është ngritur edhe procedurë gjyqësore.