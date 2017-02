Publikohen emrat e tre ministrave shqiptarë që janë incizuar me femra

Ish-kryeministri Berisha, në një status në “Facebook” shkruan se Saimir Tahiri, Damian Gjiknuri dhe Ilir Beqja janë tre ministrat që janë filmuar me të dashurat e tyre te hoteli i Klement Balilit.

Berisha i referohet deklaratës së ish-ministrit të drejtësisë Ylli Manjani, dhënë edhe dje për dritare.net, ku tha se ai vetë ka parë videot që gjenden në dosjet e partnerëve ndërkombëtarë.

Nga ana tjetër, emrat e sipërpërmendur janë publikuar nga Berisha në statusin e tij në “Facebook”.

STATUSI

Qeveria e Santa Quaranta-s!apo,

-Qeveri peng e Eskobarit

Pas akuzave te mediave te huaja per;

– Mimi Kodhelin, se ka punuar si femer striptease ne klubet e Athines dhe reagimit te saj me nje fraze te Thatcher e jo me proces penal ndaj autoreve te saj

– Per Ditzi Bushatin, se gjate vizites ne Brazil ka shkuar ne shtepi publike meshkujsh dhe ne vend te procesit penal Ditziu ka qepur gojen

– tani ishministri Manjani leshoi akuzen tronditese se ai ka pare videot e regjistruara nga Eskobari i Ballkanit, ne te cilat kolege te rinj ministra paraqiten ne skena erotike me te dashurat e tyre.

Nderkohe qe ai nuk tregoi emrat e ministrave te filmuar, Saranda dhe Tirana gumezhijne deri dhe me baste ne klube dhe kafene per emrat e Saje qorrit ne krye te listes, Gjiknurit, Beqjes etj etj. Por pavaresisht se cilet jane, dy gjera jane 100% te sigurta.

Se pari Ishministri Manjani, qe ka patur dosjen e dorezuar nga partneret tane thote te verteten me deklaraten e tij. Se ketejmi dhe heshtja e varrit nga ministrat dhe qeveria per kete deklarate l, qe tashme vjen direkt nga sh ministri i drejtesise, se dyti kjo deklarate deshmon se vendi ka nje qeveri, ne te cilen me shume se nje e treta e saj eshte peng i Eskobarit te Ballkanit dhe grupeve e sherbimeve te huaja , qe disponojne videot kompromentuese per ministrat aktual.

I bej thirrje prokurorise se pergjithshme te nise menjehere hetimin per te bere transparence te plote per akuzat per keto afera te anetareve te kabinetit aktual te degraduar te Edvin Kristaq Rames!