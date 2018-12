Luka Modric fitoi Topin e Artë dhe kështu ndali dominimin e Cristiano Ronaldos dhe Lionel Messit.

Ylli kroat pas fitimit të Ligës së Kampionëve me Real Madridin dhe arritjes në finale të Kampionatit Botëror ‘Rusia 2018’, ku edhe ishte lojtari i Botërorit nga FIFA, mori më së shumti vota në mbrëmjen gala të organizuar të hënën nga gazeta franceze, France Football.

Fituesi është zgjedhur nga votat e gazetarëve nga e gjithë bota, të cilat tashmë edhe janë publikuar.

🏆🌟 Catch up on a fantastic night for our midfield maestro @lukamodric10, the 2018 Ballon d’Or winner! 👇 #BallonDor

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) December 3, 2018

Nga Kosova votoi gazetari Bajram Shala, i cili me gjashtë pikë në vendin e parë e vendosi Modricin, pastaj Kylian Mbappen (katër pikë), Cristiano Ronaldon (tre pikë), Raphael Varane (dy pikë) dhe në vendin e pestë e vendosi francezin, Antoine Griezmann (një pikë).

Ndërsa nga Shqipëria votoi, Besnik Dizdari, i cili paksa befasoi me vendin e parë, ku pikët maksimale të tij i takuan Griezmannit.

Në katër pozitat tjera ai vendosi Modricin, Ronaldon, Messin dhe Mbappen.

Ylli kroat në fund mblodhi 753 pikë, dukshëm më shumë se vendi i dytë CR7 me 476 pikë, ndërsa Griezmann ishte i treti me 414.

Mbappe me 347 pikë, ndërsa top pesëshja mbyllet nga Lionel Messi me 280 pikë.