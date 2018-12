Organizata jo qeveritare, Forumi Rinor Shqiptarë, gjatë mbrëmjes së shkuar ka publikuar një video me përmbajtje shumë domethënëse, kundër vozitjes së shpejtë. Në këtë video të FRSH-së, kanë marrë pjesë njerëzit që tashmë janë të njohur si brenda po edhe jashtë kufijve. Duke filluar nga kampioni olimpik, Shaban Tërstena, gazetaret, Migena Gorenca dhe Anita Latifi, aktorët, Adem Karaga dhe Luran Ahmeti për të vijuar me valltarin e njohur, Ilir Loku. Përpos fytyrave të njohura përball kamerës për t’ju drejtuar publikut me me disa vargje janë gjetur edhe disa anëtarë të vet, FRSH-së.

Loading...