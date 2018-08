Publikoi këngën e re, Tuna me mesazh të fuqishëm për femrat (VIDEO)

“Chonga”, është kënga më e re e Tunës.

Ajo bëri rikthimin e fuqishëm pas dy viteve me këtë këngë e cila vjen mjaft e veçantë dhe me plot stil, shkruan lajmi net.

Ndonëse projekti ka filluar të pëlqehet nga fansat, Tuna tregon se ka një mesazh të fuqishëm për të gjitha vajzat.

“Une jam krah vajzave qe flasin pistë. Ato me kembe te zbathura, mendje brilante, flokë të shprishura, zemra te egra dhe plot gjallëri. Me ato që nuk frikësohen të flasin dhe që jetojnë për të bërë atë që u është thënë se është e pamundshme!

Me e ato qe nuk kane frike ta ngrisin zerin …. Un jam me juve Chongas…. Le t’i mbështesim femrat e ‘kqija”, është përshkrimi që ia ka vënë imazhit. /Lajmi.net/