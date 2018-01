Putin paralajmëron Serbinë: Jeni përballë një sulmi të madh, “lësho” Kosovën ose…(VIDEO)

Presidenti Vladimir Putin pritet t’i dorëzojë homologut të tij serb disa dokumente sekrete që paralajmërojnë se Serbia do të ballafaqohet me një goditje të madhe në vitin 2018. Mediat ruse bëjnë të ditur këtë vit se Serbia do të jetë nën presion të tmerrshëm të trefishtë: nga Bashkimi Evropian (Federica Mogherini), NATO (toltenberg) dhe Amerika (Trump). Inteligjenca ruse ka mësuar nga qarqet diplomatike të mirë-informuar, se ka informacione së bashku të treja palët do bien dakord në një kërkesë për Serbinë që të heqë dorë nga Kosova. Informacionet, planet e sulmit, veprimi, çdo gjë që rusët kanë mbledhur do të dorëzohen në Serbi në muajin shkurt. KLIKO ne reklame poshte per tu hapur video